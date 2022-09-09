Diyarbakır’da Akademi Lise ile üniversiteli oldular

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki akademi liselerde gördüğü eğitimle 800 öğrenci üniversiteye yerleşti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye akademi liselerde hazırlanan gençleri hayallerine kavuşturdu.

Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri, ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde ücretsiz eğitim gören 800 öğrenci farklı şehirlerde üniversiteye yerleşti.

Silvan El-Cezeri Akademi Lisesi’nde eğitim alan ve Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünü kazanan 18 yaşındaki Serhat Ateş, akademi liseyi arkadaşlarından duyduğunu söyledi.

Merkezin öğrencilere ders açısından katkı sunduğunu belirten Ateş, “Geldiğimde hocalar, sınıf, işte imkânlar açısından iyi bir yerdi. Görüp denemek istedim, kaydımı yaptım. Ondan sonra çalışmaya başladım. Ücretsiz eğitim ve sınav deneme sınavları vardı. Gerçekten iyi kalitede denemeleri vardı. Dershanedeki arkadaşlarımla karşılaştırdığımızda denemeleri gerçekten kaliteydi. Soruları hiçbir sıkıntı çekmen hocalara sorabiliyorduk. Hiç yapamadığım netleri bile YKS’de yaptım" dedi.

Hakkari Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’nı kazanan 19 yaşındaki Sümeyye Çelik de, üniversiteyi evde çalışarak hazırlanmayı planladığını arkadaşının tavsiyesiyle akademi liseye kayıt yaptığını kaydederek, "Burası gerçekten bir dershane gibi, hiçbir farkı yok, fazlası bile var. Ücretsiz, maddi imkanı olmayanlar gelebilir. Herkese tavsiye ediyorum, çok iyi bir kurum. Hocalarımız hepsi birbirinden iyi" diye konuştu.

Dicle Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğini kazanan İlknur Dağ, akademi lisenin ilçede kendileri için büyük bir fırsat olduğunu anlattı.

Resim Bölümü’nü kazanan 18 yaşındaki Dicle Gündüz, Silvan’da akademi lise açıldığı gibi hemen kayıt yaptığını belirterek eğitimin yanı sıra kütüphane ve etüt salonlarından faydalandığını aktararak, ücretsiz eğitim, kütüphane ve birçok sosyal etkinliğin yapıldığı akademi liseleri herkese tavsiye ettiğini söyledi.