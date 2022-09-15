Diyarbakır Yenişehir'de 'sanalda güvenli yaşa' projesi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, vatandaşların siber güvenlik konularında bilinçlenebilmesi amacıyla başlatmış olduğu "sanalda güvenli yaşa" projesi çerçevesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile iş birliğinde Siber Güvenlik Seminerleri ve etkinlikleri düzenlemeye başladı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile iş birliğinde "Sanalda Güvenli Yaşa" projesi çerçevesinde ilkini düzenlediği seminer ve etkinlikleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aziziye Mahallesi'nde bulunan Nev Mekân Kütüphanesi ile Fabrika Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Günümüzdeki en önemli sorunlardan birinin teknolojinin yanlış kullanılması olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, teknolojinin her geçen gün daha fazla hayatımızda yer aldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle teknolojiyi bağımlı olmadan ve doğru bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan teknolojinin yanlış kullanılması sonucu gençlerimizde maddi ve manevi kayıplar yaşanırken aynı zamanda da sağlık sorunları yaşanmaktadır. Bu durumların önüne geçebilmek ve teknolojinin kullanımı konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirebilmek amacıyla "sanalda güvenli yaşa" Projemizi hayata geçirdik" dedi.

Düzenlenen seminerlerin sunumunu gerçekleştiren Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru da, bakanlığın SiberAY projesini yürütürken vatandaşları dijital okuryazarlık konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını, şu anda internet erişiminin yüzde 92 olduğu günümüzde belediye ile yaptıkları çalışmanın çok değerli olduğunu kaydetti.