Diyarbakır Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 16’ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’nde yerini aldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8- 10 Aralık arasında Fuarizmir'de düzenlenen 16’ncı Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’nde stant açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, açılış töreninin ardından fuardaki stantları ziyaret etti, konukları Diyarbakır standında ağırladı.

Konuklara yöresel lezzet ikramı

Dünya turizm trendlerini buluşturan ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarda, konuklar Büyükşehir Belediyesi’nin standı ziyaret ederek Diyarbakır’ı yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı kent tanıtım materyalleri verilirken, Diyarbakır Burma Kadayıfı, örgü peyniri, organik badem, pestil, kuru incir, çörek ve yöreye özgü, kül ile haşlanmış karpuz çekirdeği ikram edildi.