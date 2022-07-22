Diyarbakır OSB'de yangın ve deprem tatbikatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, fabrika personeline yangın ve deprem eğitimi verildi, ardından tatbikat yapıldı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Haziran 2022’de yaşanan fabrika yangının ardından, bölgede faaliyet gösteren fabrika ve tesislerin talebi üzerine İtfaiye Daire Başkanlığı, meydana gelebilecek yangınlarla ilgili çalışanlara teorik ve pratik eğitimler başlattı.

İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD’ın iş birliğiyle OSB 3.üncü etapta bulunan bir fabrikada personele yönelik yangın ve deprem konusunda eğitim verildi, ardından tatbikat yapıldı.

Eğitimde İtfaiye ekipleri, yangın, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı nasıl yapılır, yangın çıkan binadaki insanların hareket tarzları nasıl olmalı konularını anlattı.

AFAD görevlileri ise başta deprem olmak üzere yaşanabilecek doğal afetler sırasında yapılacaklarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Verilen teorik eğitimlerin ardından çalışanların da katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Gerçekleştirilen tatbikatla ilgili konuşan Optiksan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yazıcıoğlu, verilen eğitimleri, yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilmesi açısından çok önemli bulduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

“Daha önce OSB’de yaşanan talihsiz bir olayın neticesinde yaşanan sıkıntıları görüp, en azından benzer sıkıntıları bertaraf edebilmek için gençlerimizin ilk yardım ve yangınla ilgili konularda eğitilmesini istedik. İtfaiye Daire Başkanlığımız ve AFAD’ın ortak bir çalışmasıyla arkadaşlarımız eğitim aldı. Tabii bu eğitimler bugün ile sınırlı kalmayacak. Eğitimin hayatın her safhasında gerekli olduğunu biliyoruz. İtfaiye ve AFAD’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”