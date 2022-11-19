Diyarbakır lezzetleri fuara taşındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda yerini aldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, fuarda Diyarbakır Surları ve burçlarını temsilen kurduğu stantta ziyaretçileri ağırlıyor.

Yoğun ilgi gören stantta ziyaretçilere Diyarbakır’ın yöresel yemekleri ikram edilirken, tarihini ve kültürünü tanıtan materyaller de hediye ediliyor.

Kent tanıtımına katkı

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Sağdıç, fuarın kent tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Fuara 55 ilden 157 firmanın katıldığını ve büyük bir ilgi olduğunu belirten Sağdıç, şöyle konuştu:

“Burada ev sahibi olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz, gördüğünüz gibi burada coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Türk patent enstitüsü tarafından onaylanmış 49 tane bu ürünümüzü burada sergiliyoruz. Büyük bir katılım var, tadımlık yemek dağıtıyoruz. İnsanlar geliyor bunların da tadına bakıyor. Fuar, şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”

“Diyarbakır'ı seviyoruz, ilgi alakalarından dolayı çok memnunuz”

Fuarda stand açan Ferdi Dilli, Diyarbakır’da fuar olacağını duydukları zaman heyecanlandıklarını ifade etti.

Dilli, Diyarbakır’da daha önceki fuarlara da katıldığını anlatarak, katılımın gittikçe arttığını kaydetti.

Trabzon'un Beşirli ilçesinden geldiklerini ve fuarda kendi imalatları olan tereyağı ile telli peyniri tanıttıklarını aktaran Dilli, “Diyarbakır'ı seviyoruz,ilgi alakalarından dolayı çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.