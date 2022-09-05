Diyarbakır Kayapınar'da yeni doğan bebeklere ilk hediye

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşarak, bebeklerinin ilk ihtiyaçlarından bir kısmını karşılayacak ürünlerden oluşan “Hastane Çıkışı Seti” hediye etti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - “Yeni Doğan’ın ilk hediyesi Kayapınar Belediyesi’nden” mottosuyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yeni doğan bebekler ve anneleri ziyaret edildi.

Diyarbakır'da Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Pelda Can Bingöl Büyüktimur, hastane odalarında tedavileri devam eden annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman’ın selamlarını iletti. Sağlık durumları hakkında hastane görevlilerinden bilgi de alan Büyüktimur, annelere şal, yeni doğan bebeklere de ‘Hastane Çıkışı Seti’ hediye etti.

Kaymakam Karaman, daha önce başlattıkları “Hoş geldin Kayapınar Bebeği” projesnin ardından bu kez Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce “Yeni Doğan’ın İlk Hediyesi Kayapınar Belediyesi’nden” adlı proje ile anne baba olmuş vatandaşların da mutluluklarına ortak olarak, belediyenin yanlarında olduğunu gösterdiklerini söyledi. Kaymakam Karaman, ekiplerin doğum yapmış anneleri hastanede ziyaret ederek ailelere 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak annelere şal, bebeklere de ‘Hastane Çıkış Seti’ hediye ettiklerini kaydetti.