Diyarbakır Kayapınar'da 'Sıhhatler Olsun'

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yerel belediye sosyal sorumluluk proje kapsamında ‘Sıhhatler Olsun Güzellikler Dolsun’ sloganıyla kırsal mahallelerdeki çocukların saç bakımları ve kesimlerini gerçekleştirdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Kayapınar Belediyesi tarafından berber ve kuaföre gidemeyen kırsalda oturan kız ve erkek çocuklara sosyal sorumluluk projesi kapsamında saç bakım ve kesim hizmeti veriliyor.



Birçok alanda sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini gerçekleştiren Kayapınar Belediyesi, projelerine yenisini daha ekledi. ‘Sıhhatler Olsun Güzellikler Dolsun’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında kırsal mahallelerde eğitim öğretim gören çocukların saç bakımları ve kesimleri yapılıyor.

Berber ve kuaföre gitme imkanı bulamayan çocukları mutlu eden proje ilçeye bağlı kırsal mahallerde başlatıldı. Saç bakımları ve kesimleri yapılan kız ve erkek çocuklar, mutlulukları ve güzellikleriyle göz doldurdu.

Başlattıkları çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Kayapınar Belediyesi olarak yeni bir sosyal belediyecilik projesine daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Karaman, proje kapsamında tüm mahallelerin gezileceği ve ulaşılmayan çocuk kalmayacağını söyledi.