Diyarbakır Kayapınar'da kadınlara 'tarihi' nefes

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi “Bir Günlük Nefes” projesi çerçevesinde ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınları tarihi yerlere götürüyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kadınlar yerel belediyenin projesiyle tarihi yerleri geziyor.

Kayapınar Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaşayan kadınların hem tarihi yerleri keşfetmelerini hem de rutin hayat akışlarına ara vererek güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında, kadınlar ilk olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

550 kadına ulaşılmasının hedeflendiği projede kadınlar oldukça eğlenceli ve keyifli saatler geçirdi.

Programlara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kayapınar Belediyesi çalışanları, hedeflerinin ilçedeki kadınlarımızın eğlenip tarihi ve ören yerleri görmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.