Diyarbakır Kayapınar'da bebek maması desteği

Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Arif Karaman’ın talimatları doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce hayata geçirilen uygulama ile 0-6 yaş grubu bebeklere 2’şer kutuluk 800 gramlık mama yardımının ilk etabı tamamlandı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarından olan bebek maması desteğini başlattıklarının duyurdu.

İlk etapta satın alınan bin 400 mama, belediyeye başvuran dar gelirli vatandaşlara dağıtılacak.

İhtiyaç duyan, darda kalan vatandaşlara destek olmanın Sosyal belediyecilik anlayışının hakim olduğu Kayapınar Belediyesi’nin temel görevi olduğunu vurgulayan Başkan V. Karaman, “Son dönemde bebek maması fiyatlarına yapılan zamlardan dolayı dar gelirli ailelerin çocuklarına mama alamadıklarını öğrendik. Harekete geçerek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile bir çalışma başlattık. Ve bebek mamalarının dağıtımına başladık. Belediyemize başvuran ailelere mama desteğimiz devam edecektir. Çocuklarımız sağlıkla, mutlulukla büyüsün istiyoruz” dedi.

Öte yandan içinde ebeveynler için bebek çantası, eldivenli alt-üst zıbın seti, şapka, battaniye, emzirme önlüğü ve havlunun yer aldığı “Hoş geldin Kayapınar Bebeği” paketlerinin yeni doğum yapan annelere dağıtımı da devam ediyor.