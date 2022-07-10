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Diyarbakır kavruluyor! Hava sıcaklığı 43 derece
YAŞAM 10.07.2022, 20:15
Diyarbakır’da hava sıcaklığı 43 dereceye ulaşırken sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti.
EBUZER ELALTUNTERİN
DİYARBAKIR (İGFA) - Kurban Bayramı’nın ikinci gününde sıcaklığın 43 dereceyi bulduğu Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi.
Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanarak güneşlendi.
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