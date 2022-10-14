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Diyarbakır'ın Bilgievi'nden Ebru Atölyesi'ne gezi

YAŞAM 14.10.2022, 14:47
Diyarbakır'ın Bilgievi'nden Ebru Atölyesi'ne gezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi Öğrencileri; Ebru Sanatı Atölyesi’ne gezi düzenledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da öğrenciler, Sur Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Suriçi’nde yer alan Dicle Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde açılan Ebru Sanatı Atölyesi Sergisi’ni görme fırsatı buldu.

Ebru Sanatçısı Benan Torğul, çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi vererek ebru sanatının detayları anlattı.

Ebru Sanatçısı Torğul’a merak ettikleri konularda soru sorarak bilgi sahibi olan öğrencilerden Nurullah Meşe, geziye katılarak farklı bir gün geçirdiklerini söyledi.

 

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