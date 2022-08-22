Diyarbakır'ın asırlık misafiri

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İskender Paşa Konağında yaşayan ve tahmini 100 yaşında olan kaplumbağa görenlerin ilgisini çekiyor. 11 yıl önce adı "Muzaffer" konulan ve kenttin en yaşlı kaplumbağası olduğu düşünülen asırlık kaplumbağa, yıllara meydan okuyarak konağın içinde adeta salına salına geziyor.Ebuzer ELALTUNTERİN/BİNGÖL HABER (BİNGÖL İGFA)

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Osmanlı Beylerinden İskender Paşa'nın asırlık konağında kalan bir kaplumbağa yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. "Muzaffer" adını taşıyan, tahmini 100 yaşında ve aynı zamanda kenttin bilinen en yaşlı kaplumbağası olduğu değerlendiriliyor.

11 yıl önce çocukların elinde perişan olmuş halde bulduğu kaplumbağanın adını Muzaffer koyduğunu söyleyen konak işletmecisi ve kaplumbağanın himayesinde olduğu Bayram Işıklı, konağın bahçesinde gezerken kedi, tavuk, tavşan gibi hayvanlarla birlikte yaşadığını söyledi. Işıklı, “Kaplumbağa ortalama 11 yıldır bende, sokakta çocukların elinde perişan olmuş halde buldum. 4 yıl boyunca avlulu evimde koruma altına aldım. Daha sonra burayı açınca buraya getirdim. 7 yıldır da burada korumam altında. Kendisi buranın ilgi odağı oldu. Gelen ziyaretçilerimizde kendisini çok seviyor. Kaplumbağa genelde insan gördüğü zaman kavuğuna saklanır bu ise tamamen halk ile iç içe oluyor. Elimizle besliyoruz, karnı doyunca 3,5 gün bazen de bir hafta boyunca uyuyor. Hayvan sevgimiz var, işletmemizde, tavuk, civciv ve güvercinlerde bulunuyor. İç içe yaşıyorlar ve bir birlerine zarar vermiyorlar. Acıktığı zaman peşimden geliyor, bazen ben, bazen de ziyaretçilerimiz ve personel arkadaşlarımız besliyor” dedi.

ANNE 120 YAŞINDA ÖLDÜ

Asırlık konakta beslenen Muzaffer'in annesi de geçtiğimiz yıla kadar yaşadığını ve 120 yaşında öldüğünü hatırlatan Işıklı, 100 yaşında olduğu tahmin edildiğini öne sürdü. Işıklı, “Daha önce akademisyen arkadaşlar geldi buraya, tesadüfen baktıklarında kimisi 90, kimisi ise 105 yaşında dediler. Sırtındaki izlere bakılırsa ortalama 100 yaşında. Annesi geçen yıl öldü. Hevsel Bahçelerinde yaşıyormuş, 120 yaşında ölmüş. Mekanımız herkese açık, kaplumbağa görmek isteyen ve konağın tarihini öğrenmek isteyenleri bekliyoruz” diye konuştu.