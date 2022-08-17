Diyarbakır Eğil'de Zazaca masal ve türküler konuşuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Diyarbakır Eğil’de derlenmiş Zazaca Masal ve Türküler” söyleşisini Medeniyet Dilleri Aölyesi'nde gerçekleştirdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Dilleri Atölyesi çalışması kapsamında “Diyarbakır Eğil’de Derlenmiş Zazaca Masal ve Türküler” söyleşisi düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Medeniyet Dilleri Atölyesi’nde eğitmenlik yapan Araştırmacı Yazar Şahap Laçin tarafından gerçekleştirilen söyleşide Zazalar hakkında genel bilgiler verdi.

Laçin, yazdığı kitapların içeriği hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Zazaca yayınlanmış ilk kitabında derlediği masalların içeriğini katılımcılara anlattı.

Renkli geçen söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Araştırmacı Laçin, söyleşide Zazaca yazılmış türkü ve masal kitapları üzerine konuştuklarını söyledi. Kitapların içeriğini oluşturan masal ve türkülerin hikayelerini anlattığını ifade eden Laçin, kendisinin de Zazaca diline katkı sunmak için iki kitap yayımladığını belirtti.

Medeniyet Dilleri Atölyesi’nin önemine vurgu yapan Laçin, “İnsana ait olan bir dil hakkında araştırmaların yapılması çok doğal bir şey ve yeniden bu dillerin geliştirilmesi gerekiyor. Katılımcıların da keyif aldığı güzel bir program oldu. Bu tür etkinlikler kültürümüze katkı sunuyor" dedi.

Medeniyet Dilleri Atölyesi’nde Zazaca kursunda eğitim gören Pınar Gök, Zazaca’nın kaybolan diller arasına girmeye başladığını, kendisinin de bir Zaza olarak bu dilin gelişmesine katkı sağlamak istediğini aktardı.