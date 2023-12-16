Diyarbakır'da 'Yazarlık Atölyesi' başvuruları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin "Gelenekten Geleceğe Edebiyat Ve Sanat Okulu Yazarlık Atölyesi"nin kayıtları başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 18-35 yaş arası vatandaşların yazarlık yeteneklerini keşfetmek amacıyla "Gelenekten Geleceğe Edebiyat Ve Sanat Okulu Yazarlık Atölyesi" düzenliyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde verilecek eğitimlerde ‘Yazarlık Atölyesi’, ‘Şiir Atölyesi’, ve ‘Safahat Okumaları’ eğitimleri verilecek.

Eğitim süresi 3 ay olup, eğitimi başarıyla bitirenler sertifika almaya hak kazanacak.

Bugün itibariyle başlayan ve 24 Aralık 2023 Pazar günü sona erecek başvurular, https://form.jotform.com/233472849780973 adresinden yapılabilecek.

Atölyeye katılmaya hak kazananlar 25 Aralık 2023 Pazartesi günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak değerlendirme ile belirlenecek.