Diyarbakır'da su tasarrufu çağrısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Fırat Tutşi, yaz aylarında artan su tüketimi ve buna bağlı olarak yaşanacak su kesintilerinin önüne geçmek için tasarruf çağrısında bulundu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü FıratTutşi, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Günlük 305 bin metreküp su üretiyoruz”

Yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini ve Diyarbakır’ın hızla gelişip büyüdüğünü söyledi.

Tutşi, arıtma tesisleriyle, enerji üretim ve temin merkezleriyle, depolarla, şebekelerle, barajlarla ihtiyacın ötesinde temiz ve kesintisiz su sağladıklarını ifade etti.

Tutşi, şöyle konuştu:

“Temiz içme suyu arıtma ve temin merkezlerimiz 3m3/sn’ye göre projelendirdi. Günlük 285 bin metreküpün üzerinde temiz su üretiyoruz. Ortalama 22 bin metreküp suyu da Gözeli kaynağımızdan alıyoruz. Bu da demek oluyor ki biz günlük 305 bin metreküp su üretiyoruz. 327 bin 236 abonemize 1 milyon 27 bin 435 hemşehrimize her gün kesintisiz temiz içme suyu temin ediyoruz, edebiliyoruz. İnsanların içecek su bulamadığı, Dünya’nın su kıtlığından bahsettiği bu çağda; Bereketli Dicle’mizle, 6 barajımızla, kusursuz çalışan tesislerimiz ve tüm şehri saran şebeke ağlarımızla su varlığında hiçbir sıkıntımız yok. Su zengini, suyla bereketlenmiş bir memleketimiz var.”

Yaz aylarında, havaların aşırı sıcak geçtiği 1-2 aylık süreçte su kesintileriyle mücadele ettiklerini belirten Tutşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun sebebi çok basit. Verilerimizle net. Bizim kaynak yetersizliğimiz yok, bizim bilinç yetersizliğimiz var. Aşırı ve yanlış su tüketimi sorunumuz var. Biz suyu maalesef çok aşırı kullanıyoruz. Kıymetli basın mensuplarımız, sizler bizim hemşehrilerimizle aramızdaki köprüsünüz. Sizin aracılığınızla hemşehrilerimizle ortak bilinç, ortak paydaşlık oluşturmayı arzuluyoruz."

DİSKİ olarak, son 2 yılda yaptıkları çalışmalarla Diyarbakır’ın suyunu en doğru biçimde yönetmeyi amaçladıklarını dile getiren Tutşi, son iki yılda kayıp kaçak oranını Diyarbakır merkezinde %48.89’dan %35.53’e indirerek günlük 23 bin metreküp su tasarrufunda bulunduklarını açıkladı.

Tutşi, şunları aktardı:

“Sevgili Diyarbakırlılar, sizleri de bu sorumluluğa davet ediyoruz. Çünkü ancak sizin paydaşlığınızla başarabiliriz. Diyarbakır’da Su seferberliğimizi başlatıyoruz. Her bir hemşehrimizden günlük sadece 10 litre su tasarrufu bekliyoruz. Peki, 10 litre su tasarrufunu nasıl sağlayacağız? 10 litre su tasarrufu, sizin duştan 5 dakika önce çıkmanızdan geçiyor. Bulaşıklarınızı makinede veya kapta tek seferde yıkamanızdan, balkonunuzu her gün yıkamamanızdan geçiyor. Ayrıca, bu 10 litre, Arıttığımız Temiz İçme Sularıdır. Hemşehrilerimizden bahçelerini musluklarından akan suyla sulamamalarını önemle rica ediyoruz. Bu ve bunun gibi basit uygulamalarla büyük zenginliğimizi, suyumuzu koruyabiliriz. Bilinçsiz kullanan abonelerimizi, bilinçli abonelerimizin arasına katarak ilerleyebiliriz. Kişi başı 10 litre günlük 10 bin metreküp su kazanmak demektir.”

“Su kesintileri yapmak zorunda kalacağız”

Tutşi, tüketilen suyun 2 katı su ürettiklerini ancak aşırı tüketimden kaynaklı suyun yetmediğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

“Suyumuzu dikkatli kullanmak zorundayız. Suyumuzu sınırsız ve sorumsuz kullanmaya devam etmemiz durumunda herkes bilsin ki Diyarbakır’da bu yaz su kesintileri yapmak zorunda kalacağız. Bu kesintilere ihtiyacımız olanın 2 katı su ürettiğimiz halde katlanmak zorunda kalacağız.”

Tutşi, kişi başı su tüketiminin ortalama 120-150 lt/gün olması gerekirken Diyarbakır’da 303 lt/güne yükseldiğini aktararak “Yarın mümkünse manşetlerinize bu konuyu alın. Lütfen herkes bu problemi görmeye ve bu duruma uygun davranmaya davet edelim. Bir kez daha üstüne basarak tekrar etmek istiyorum. Eğer suyumuzu dikkatli kullanmazsak yaz aylarında su kesintileri yapmak kaçınılmaz olacak. Her hemşehirimiz 10 lt su tasarruf ederse DİSKİ 10 bin metreküp su tasarruf etmiş olacak ve su kesintisine gerek kalmayacak. Su kesintisi yapıyor olmak inanın en çok bizim gücümüze gidiyor. Hiçbir hemşehrimizin su kesintisiyle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Kaynaklarımız zaten yeterli. İhtiyacın ötesinde. Ancak bunu sorumsuz ve sınırsız dağıtamayız. Biz ne kadar su zengini olursak olalım, suyumuzu kontrolsüz kullanmaya devam edersek o zenginlik bize yine yetmeyecek.” Şeklinde konuştu.

“10 litrelik tasarrufu uygulayın”

Tutşi, konuşmasını şöyle tamamladı:

Sevgili Diyarbakırlılar, tasarrufla su kesintisini siz bitireceksiniz. Allah rızası için suyunuza sahip çıkın. 10 litrelik tasarrufu uygulayın. Biz de suyu kesmek zorunda kalmayalım. Unutmayalım ki su hazinemiz, DİSKİ’nin kaynakları, yatırımlarımız Diyarbakır’da yaşayan 1 milyon 800 bin insanın ortak kaynağıdır. Arıtma tesislerimiz, köylere açtığımız kuyularımız, mevcut 6 barajımız insanımızın ortak varlıkları. Ve sadece bugün burada yaşayanların değil, bugün doğan ve yarın doğacak her bir hemşehrimizin de ortak varlıkları. Bu farkındalıkla DİSKİ’nin, tüm Diyarbakır’ın, siz değerli hemşehrilerimizin ortak paydaşlığında bugünün ve geleceğin su teminini garanti altına alacağız, inşallah. Bunu hep beraber başaracağız.”