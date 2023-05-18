Diyarbakır'da ‘Sağlıklı Yaşam’a yürüdüler

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” düzenlendi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA)- Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık yaratılmak için organize edilen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” etkinliğine Dicle ilçesin de bulunan sağlık çalışanlarının yanı sıra Dicle ilçesi Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar eşlik etti.

Organize edilen yürüyüşe sağlık çalışanları ellerin de taşıdıkları ‘‘Sağlıklı beslen, Hareket et, Mutlu Yaşa’’ yazılı pankartı ile ilçe merkezinde yürüyüş yaptılar.