Son Dakika
Diyarbakır'da ‘Sağlıklı Yaşam’a yürüdüler
YAŞAM 18.05.2023, 11:03
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” düzenlendi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA)- Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık yaratılmak için organize edilen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” etkinliğine Dicle ilçesin de bulunan sağlık çalışanlarının yanı sıra Dicle ilçesi Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar eşlik etti.
Organize edilen yürüyüşe sağlık çalışanları ellerin de taşıdıkları ‘‘Sağlıklı beslen, Hareket et, Mutlu Yaşa’’ yazılı pankartı ile ilçe merkezinde yürüyüş yaptılar.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Beşiktaş
|33
|71
|3. Fenerbahçe
|31
|68
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Kasımpaşa
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19
Röportaj & Söyleşi Tümü