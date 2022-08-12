Diyarbakır'da PTT kuyruğu... Sosyal destek eziyete dönüştü!

Diyarbakır’da hava sıcaklığının ciddi derece artış görediği bu dönemde, Elektirik indirim ve Sosyal Yardım Desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar PTT şubesine akın etti. PTT'deki eksik personel ile hizmet verilmesi dolayısıyla oluşan kuyruklar vatandaşın tepkisine neden oldu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - COVID-19 vakalarının ciddi derecede arttığı Diyarbakır’da PTT önünde sıra beklemenin saatleri bulduğu, yanlarında küçük çocuklarını getirmek zorunda kalan bayanların sıkıntı çektiklerini belirten vatandaşlar kurumun personel yetersizliğine isyan etti.

"10 gişeden 2'si çalışıyor; 2 personelde COVID'e yakalanmış; 8 gişe boş" diyerek tepkisini dile getiren vatandaşlar, kuyruk eziyetlerinin 1980'li yılları hatırlattığını söyledi.

PTT önünde kuyrukların kendilerine eziyet olduğunu aktaran vatandaşlardan bazıları, " Kuyrukta vatandaşı bu derecede bekletmek yanlış. Herkesin hesabına yatırılacak parayla bu kuyruklar kalkar. Bir ilçe postahanesinde yüzleri aşan kuyruk, iç açıcı değil. Vatandaşa yardım ediliyor, bu doğru. Fakat bu yardımlar eziyete dönüşmemeli" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise yetkililerin bir an önce çözüm üretmeleri konusunda çağrıda bulundu.