Diyarbakır'da öz bakıma destek olacaklar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hasta ve yaşlı bakımı yapmak zorunda kalan bireylere yönelik açtığı ücretsiz Hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitim kursu tamamlandı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara daha nitelikli hizmet vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitim kursu düzenlendi.

Kursta; yaşlılığın tanımı ve özellikleri, yaşlıların rehabilitasyonu ve ihtiyaçları, yaşlıların günlük bakımı, hastanın gereksinimleri ve hijyen kuralları, hasta ünitesi ve hasta yatağı ile ilgili uygulamalar, yatak yarası tedavisi ve korunma yolları, sürgü, derece, nabız ve solunum, hastayı rahatlatma teknikleri ve kullanılan araçlar, hasta ve yaşlılarda beslenme, pansumanlar, kanamalar ve ilk yardım, suni teneffüs ve kalp masajı gibi çeşitli konuları işlendi.

Uygulamalı ve teorik bilgilerin verildiği ve bir ay süren kursu başarıyla tamamlayan 95 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verildi.

Sertifika alan kursiyerler, hastane, huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezleri ve evlerde çalışma imkânı bulabilecek.

Öte yandan kursu başarıyla tamamlayanlar kursiyerler, eğitmenleri eşliğinde yaşlı ziyaretleri gerçekleştirdi. Yaşlıları evlerinde ziyaret eden kursiyerler Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketlerini yaşlılara ulaştırdı. Kursiyerler, yaşlıların bakımını yaparak tansiyon, şeker, nabız gibi sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi.