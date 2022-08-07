Diyarbakır'da miniklerden 'oyun havalı' mezuniyet

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi’ne bağlı Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki okul öncesi eğitim faaliyetlerine katılan çocuklar, 8 aylık eğitimin ardında mezuniyetlerinin coşkusunu oyun havalarıyla halay çekerek kutladı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde bulunan Solin Çok Amaçlı Çocuk Merkezi'nde 'oyun havalı' mezuniyet coşkusu yaşandı.

Belediye bünyesinde açılan okul öncesi eğitim faaliyetlerine katılıp bir yandan ilkokul eğitimi öncesinde hazırlık yaptılar,diğer yandan eğitici ve öğretici etkinlikler yoluyla sosyalleştiler.

8 ay önce başlayan çok amaçlı eğitim serüveni mezuniyet coşkusuyla tamamlandı. 4-6 yaş grubundaki 300 çocuğun kayıt yaptığı merkezde mezun olan minikler, açık alanda düzenlenen kutlama etkinliği ile sevinçlerini paylaştı. Oyun havaları ve Kürtçe müzikler eşliğinde zaman zaman halay çektiler, zaman zaman da insanlığın barışına atfen, barış ve kardeşliği içeren şarkıları hep bir ağızdan seslendirdiler.

Sevinçleri gözlerinden okunan minik çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu. Çocuk Merkezi'ndeki açık alanda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklara, eğitim süreci boyunca görev yapan hocaları da destek vererek yalnız bırakmadı.