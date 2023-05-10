Diyarbakır'da minikler 'Bahar Şenliği'nde buluştular

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören minikler için Bahar Şenliği etkinliği düzenledi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Amfi Tiyatro’da düzenlediği etkinlik İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.

Çocuk Şube Müdürlüğü’nün minikler için hazırladığı sirk ve animasyon gösterileri sergilendiği etkinlikte miniklerin eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları gösteriler izleyenlerin beğenisini kazandı.

Etkinlikte öğrenciler ve aileleri şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erdem, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, eğitmenler, kreş öğrencileri ve aileleri katıldı.