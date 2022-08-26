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Diyarbakır'da kursiyerler defilede hünerlerini sergiledi

YAŞAM 26.08.2022, 15:33
Diyarbakır'da kursiyerler defilede hünerlerini sergiledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yeniköy Kadın Yaşam Merkezindeki “Güzellik ve Saç Bakımı” kursunda eğitim gören kursiyerler için yılsonu etkinliği düzenlendi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) kadınların istihdama ve iş hayatına atılması için mesleki eğitimlerini sürdürüyor.

Yeniköy Kadın Yaşam Merkezi'nde açılan “Güzellik ve Saç Bakımı” kursunda 26 kursiyer,  750 saat süren eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Kadın kursiyerler, eğitmenler eşliğinde yılsonu etkinliği için defile düzenledi. Etkinlikte kursiyerler eğitim süresince öğrendiklerini saç modelleriyle hünerlerini sergiledi.

Etkinliğin sonunda kursiyerler sertifikalarını Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım’ın elinden aldı.

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