Diyarbakır'da Kitap Mezadı öğrencilerle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin her ay farklı mekanda düzenlediği “Kitap Mezadı” bu ay Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilerle buluştu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kitap Mezadı’nı bu ay merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirdi.

Kitapseverlerin özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenlenen mezad da, 5 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplar alma imkanı buluyor.

Kitap Mezadı etkinliği sayesinde okurlar; Felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma fırsatı yakalıyor.

Eğitime ve sosyalleşmeye katkı

Öğrencilerden Murat Barış Muğuç, farklı bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Muguç, şöyle konuştu: “Etkinlik bayağı çekişmeli geçti. Bu tür etkinlikler sosyalleşmemiz açısından da gayet güzel. Arkadaşlarımızla rekabet içinde kaynaşmamızı sağlıyor. Tarih kitapları ilgimi çekiyor. Ben de 4 tane kitap aldım.” Öğrencilerden Elif Neval Çelik, mezadın okullarında yapılmasından memnun olduğunu belirterek, “İstediğim iki kitabı satın aldım. Ayrıca kitap satma fırsatım da oldu. Gayet mutluyuz.” dedi.

Öğrencilerden Muhammed Yiğit Aksoy, şunları dile getirdi:

“Kendi adıma çok mutluyum. Buraya katılan ve kitap alan tek ortaokul öğrencisi olduğum için kendimi çok şanlı hissediyorum. Bu etkinlik için Diyarbakır Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bence bu etkinliklerin sürekli olması gerekiyor. Hem sosyalleşmemiz açısından hem eğitime katkısı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.”