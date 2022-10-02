Diyarbakır'da Kent Konservatuarı’nı kazananlar belli oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuarı’na yerleşmeye hak kazanan kursiyerler belli oldu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın yaptığı sınavda başarılı olan kursiyerler belli oldu.

24-25 Eylül'de Kent Konservatuarı'nda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro ve Resim branşlarında yetenek sınavlarına giren adaylar, kayıtlarını 3 Ekim’de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapacak.

5 Ekim’de derse başlayacak öğrenciler, 16-22 Ocak’ta ara tatile girecek, 15 Mayıs’ta ise eğitim dönemini bitirecek.

Eğitim ve öğretimi 2 yıl olan Kent Konservatuarı’nda başarılı olan ve mezuniyet projelerinde yer alan öğrencilere, mezuniyet belgesi verilecek.

Sınavda başarılı olanların isimleri ve aldığı puanları şöyle: