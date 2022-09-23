Diyarbakır'da Karpuz Festivali coşkusu

Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi’nin coğrafi tescil işaretli Diyarbakır Karpuzunun tanıtılması amacıyla ortaklaşa düzenlediği “12. Diyarbakır Karpuz Festivali” Dağkapı Meydanı’nda gerçekleşti.DİYARBAKIR (İGFA) - Festival Keçi Burcu’ndan Dağkapı Meydanı’na kadar karpuz yüklü deve, bando takımı, erbane grubu ve folklor ekiplerinin yer aldığı kortejle başladı.

Korteje Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortejin Dağkapı Meydanı’na ulaşmasıyla Vali Su ve beraberindekiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (DİSMEK) eğitim gören kursiyerlerin meydanda el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret etti.

Dağkapı Meydanında halk oyunları ve bando gösterilerinin gerçekleştirildiği festivalde, çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı. 0-2 yaş arasındaki bebekler, karpuza en yakışan çocuk yarışmasında içi oyulan iri Diyarbakır karpuzlarının içinde poz verdi.

51 kilo 400 gramlık karpuz birinci oldu

Karpuz ağırlık yarışmasında, 51 kilo 400 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 48 kilo 900 gramla Adil Aydın ikinci, 47 kilo 600 gramla Mehmet Atlı üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren çocuk ve üreticilere çeşitli ödüllerin verildiği festivalin sonunda sanatçı Ferat Üngür ve Manuş Baba konser verdi.

Vali Ali İhsan Su, festivalde, Diyarbakır'ın birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını, tarihi ve kültürel değerleri bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır karpuzunun kentin tescilli ürünü olduğunu hatırlatan Vali Su, "Diyarbakır karpuzunu biz tanıtıyoruz, Diyarbakır karpuzu da bizi tanıtıyor." dedi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün üreticileri desteklediğini anlatan Su, şöyle konuştu:

"İlimizde yaklaşık 30 bin dekar alanda karpuz yetiştiriliyor. Bu yıl karpuzda yaklaşık 118 bin ton rekolte bekliyoruz. Diyarbakır karpuzu olarak nitelendirilen karpuzlarımızın yanı sıra sofralık karpuz da yetiştiriyoruz, bunların toplamı 30 bin dekar. Ata tohum olarak, geçmişten günümüze gelen karpuzumuzun devam etmesi için de üreticilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu ata tohumumuz, bu güzel karpuzumuzun üretimi İnşallah devam edecek."

Büyükşehir belediyesi olarak "şampiyon adayı karpuzları" üreten çiftçilere gübre ve ilaç desteğinde bulunduklarını kaydeden Su, bu desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

8-16 Ekim’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile “Sur Kültür Yolu Festivali” düzenleyeceklerini belirten Vali Su, “O festivalde de beraber olacağız. Burada yine konserler, dini programlar, çocuklarımıza, gençlere yönelik programlar olacak. Kitap, şiir , tiyatro sevenlere güzel etkinlikler sunmuş olacağız.” şeklinde konuştu.

“Karpuz bize hayati faydalar sağlıyor”

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise kenttin coğrafyasının zengin olduğunu ifade etti.

Birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği kentte karpuzun önemli bir yer tuttuğunu anlatan Eker, şunları aktardı:

"İnsanlar yazın güneşinde su miktarı çok yüksek bir meyveye ihtiyaç hisseder. O nedenle Diyarbakır sıcağındaki insanların ihtiyaç hissettiği bu karpuz bize hayati faydalar sağlıyor. Karpuz yaz meyvesidir. Güvercin gübresiyle Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin bereketiyle yetiştirildiği için ayrı bir lezzete, ayrı bir değere ayrı bir öneme sahiptir."