Diyarbakır'da kadın akademisyenler buluştu
Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, kadın akademisyenlerle istişare mekanizmasını geliştirmek amacıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde toplantı düzenlendi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - “Akademi Kadın Buluşmaları” programının ilki “Akademide Kadın” temasıyla başladı.
Düksam Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman’ın öncülüğünde toplanan çoğunluğu Ziya Gökalp Eğitim Fakültesine mensup kadın akademisyenler kadınların katkısının önemli olduğunu belirterek, iş birliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.
Düksam’ın bir yıl içinde yaptığı etkinlikler hakkında bilgi verilen toplantıda merkezin bundan sonraki çalışmaları için nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Kasımpaşa
|32
|37
|13. Antalyaspor
|31
|36
|14. Ankaragücü
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|35
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
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