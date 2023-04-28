Diyarbakır'da ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı 17 ilçede gece-gündüz ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, yakarca (tatarcık), kene ve benzeri zararlı haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması amacıyla çalışmalarına hız verdi.

Haşerelerden bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, leishmaniasis (şark çıbanı) gibi hastalıkların önlenmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleri kullanan Sağlık Daire Başkanlığı, 17 ilçede306 personel, 60 araç görevlendirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilaçlama çalışmaları kapsamında sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evrelerini göz önünde bulunduruyor.

Bu kapsamda; havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları gibi üreme alanlarında, belli periyotlarla kontrollerden geçiriyor. Uygulamalarla hedef zararlının üremesini engelleniyor.

Ekipler, toplum sağlığını korumak amacıyla sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi zararlıların ürediği, beslendiği, barındığı ve dinlendiği tüm alanlarda kalıcı ilaçlar kullanılarak mücadelesini sürdürüyor.

Karasinek popülâsyonuna karşı günün erken saatlerinde, sivrisineklere ve tatarcıklara karşı gündüz dinlenme ve barınma alanlarında sırt pülverizatörleri, sırt atomizörü ve holder cihazları ile akşam saatlerinde ise günbatımından itibaren ULV soğuk sisleme cihazları ile mücadele devam edecek.