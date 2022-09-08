Diyarbakır'da 'Hazar Uyanış Gençlik Kampı'nda hem tatil, hem eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tatil yapma imkânı bulunmayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait Elazığ’ın Maden ilçesi Gezin Mahallesi'nde yer alan Hazar Uyanış Gençlik Kampı’nda tatil yapma imkânı bulunmayan gençler bir hafta boyunca tatil yapıyor.

İlçelerdeki akademi lise ve bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin katıldığı yaz kampında yaklaşık 1100 öğrenci doğa ile iç içe kamp yapma fırsatı buldu. Kampta alanında uzman eğitmenler, çocuklara milli ve manevi değerler seminerleri, resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, yaratıcı drama, robotik ve ritim atölyeleri aracılığıyla eğitimler verdi.

Madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele konularında ise Yeşilay ve Kızılay ekipleri tarafından çocuklara eğitim verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Hazar Uyanış Gençlik Kampı’nı ziyaret etti. Yaz kampını gezen Vali Su, kamptaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Akşam yemeğini öğrencilerle beraber yiyen Vali Su, kamp ateşi etrafında gençlerle çay içip sohbet etti.

Gençlerle yakından ilgilenen Vali Su, Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik çalışmalarını anlattı.

Programın sonunda Vali Su, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Ali İhsan Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday eşlik etti.