Son Dakika

Diyarbakır'da hayvan bakımevine yakın takip

YAŞAM 04.02.2023, 17:00
Diyarbakır'da hayvan bakımevine yakın takip

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmaları denetledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde sokak hayvanlarının bakımlarının yapıldığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Ali İhsan Su, merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi

Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük ve en donanımlı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenen tam teşekküllü bir ameliyathane, muayene odası, laboratuar, postoperatif, yoğun bakım birimi bulunuyor.

Bakımevinde 51 köpek kulübesi, ameliyathane, laboratuar, röntgen odası, kedi evi, idari bina, büyükbaş hayvan barınağı yer alıyor. 3 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknikeri, 9 personelin görev yaptığı merkezde, 4 araç ve mobil kısırlaştırma aracı ile hizmet veriliyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 21 25
11. Alanyaspor 21 25
12. Ankaragücü 21 22
13. Sivasspor 22 24
14. Kasımpaşa 21 22
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Keçiörengücü 21 37
6. Rizespor 20 34
7. Sakaryaspor 21 34
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Yeni Malatyaspor 21 16
18. Denizlispor 22 16
19. Gençlerbirliği 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 20 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 20 32
7. Fulham 22 32
8. Brentford 21 31
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 29
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Wolves 21 20
15. Leicester City 21 19
16. Leeds United 19 18
17. West Ham United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 18
20. Southampton 21 16
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Espanyol 20 21
15. Valencia 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6