Diyarbakır'da hayvan bakımevine yakın takip

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmaları denetledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde sokak hayvanlarının bakımlarının yapıldığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Ali İhsan Su, merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi

Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük ve en donanımlı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenen tam teşekküllü bir ameliyathane, muayene odası, laboratuar, postoperatif, yoğun bakım birimi bulunuyor.

Bakımevinde 51 köpek kulübesi, ameliyathane, laboratuar, röntgen odası, kedi evi, idari bina, büyükbaş hayvan barınağı yer alıyor. 3 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknikeri, 9 personelin görev yaptığı merkezde, 4 araç ve mobil kısırlaştırma aracı ile hizmet veriliyor.