Diyarbakır'da ev hanımıyla işinin patronu oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama yönelik açtığı kurstan faydalanan iki çocuk annesi Pınar Tanıyan kendi iş yerini açtı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) kadınların istihdama ve iş hayatına atılması için mesleki eğitimlerini sürdürüyor.

Ev hanımı Pınar Tanıyan (37), eşinin bir yıldır işsiz olması nedeniyle geçimini sağlamak için DİKASUM mesleki edinme kursuna gitmeye karar verdi.

Zorlu geçen 1034 saatlik “Güzellik ve Saç Bakımı” kursunda eğitimi başarıyla tamamlayan Tanıyan, Kuaförlük yapabilmek için sertifika almaya hak kazandı.

DİKASUM’DA eğitmenlerin teşvikiyle iş yerini açan Tanıyan, kendi işinin patronu oldu. Bağlar ilçesinde kuaför salonunu açan Tanıyan’ı Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım ile Kadın Yaşam Destek Merkezinin eğitmen ve kursiyerleri ilk iş gününde yalnız bırakmadı.

Kadınlar hep birlikte Tanıyan’ın işyerinin açılış kurdelesini kesti.

Tanıyan, bir yandan ev işleri yaparken bir yandan da meslek öğrenmek için kursa gitmeye gayret ettiğini söyledi.

Kursun her alandan kendisine büyük katkısı olduğunu belirten Tanıyan, “Kadın Yaşam Destek Merkezinin bana çok faydası oldu. Mesleki olarak bana A'dan z'ye her şeyi öğrettiler. Gerçekten bu meslek benim için artık bir altın bilezik oldu. Şimdiye kadar mesleğim yoktu ama şimdi eskisi gibi değilim. Burayı açmaya karar verdim ve hocamıza danıştım o da açabilirsin, yapabilirsin dedikten sonra burayı açtım" dedi.

Öğrendiği meslekle aile bütçesine destek olacağını kaydeden Tanıyan, “Burayı açtıktan sonra sosyal çevrem arttı ve daha çok gelip gidenim oldu. Kadın Yaşam Destek Merkezini bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Bugüne kadar bana verdikleri destek için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.