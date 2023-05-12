Diyarbakır'da Dicle Üzümlü Mahallesi'ne yeni hat

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine “Batı İlçe Otogarı – Dicle Üzümlü mahallesi” arasında otobüs seferi başlattı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Ulaşım Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, ticari ihtiyaçlarını ve şehir merkezine ulaşımlarını güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilave bir güzergâh oluşturdu.

Güzergâhta 12 Mayıs Cuma itibariyle Batı İlçe Otogarı – Dicle Üzümlü Mahallesine günde 2 sefer olmak üzere (1 araç ile) toplu taşıma hizmeti verilecek.

Güzergâh; Batı İlçe Otogarı – Kadın Doğum Hast. – Ceylan AVM. – Kantar – Tesisler – Ninova AVM. – Seyrantepe – Yukarıkılıçtaşı Mah. - Yiğit Çavuş Mah. - Karaçalı Mah. - Büyükkadı Mah. – Soğanlı Mah. – İki Kuyu Mah. – Doğanlı Mah. – Aliyan Köyü – Doğan Mezrası – Durabeyli Mah. – Meşeler Mah. – Üzümlü Mah. – Taşlı Mezrası – Meydan Mah. – Baturköy Mahallesi (83 Km.)

HAREKET SAATLERİ

BATI İLÇE OTOGARI 06:30 - 13:00

DİCLE ÜZÜMLÜ MAHALLESİ 08:30 - 15:00