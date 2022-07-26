Diyarbakır'da belediye çalışanlarına yönelik 'aile içi' seminer

Diyarbakır’da “Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır” semineri düzenlendi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi erkek çalışanlarına yönelik olarak "Aile İçi Psikolojik Şiddet" ve "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" seminerleri verildi.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına yönelik olarak "Aile İçi Psikolojik Şiddet" ve "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" seminerlerini Yenişehir Belediyesi Evlendirme Salonu'nda düzenledi.

"Aile İçi Psikolojik Şiddet" konulu seminerin sunumunu gerçekleştiren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Özge Aycan, günümüzde temel olarak eşler arasında iletişim sorunları yaşandığına dikkati çekerek, iletişim için en önemli unsurlardan birinin etkili dinlemek olduğunu kaydetti. Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkili bir şekilde dinlemeleri gerektiğine vurgu yapan Aycan, "Aile içi uygulanan şiddet sadece fiziksel değildir, ekonomik ve psikolojik şiddet de yaşanmaktadır ve bu şiddet türlerinden dolayı aile içi problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Eşler birbirlerini olduğu gibi kabul etmelidir, eleştirmemelidir ve kişisel alanlarına müdahale etmemelidirler. Herkesin hayatında psikolojik evrelerin olmadığı bir yaşam dilerim" dedi.

Seminerin sunumunu Yenişehir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Nergis Güzel gerçekleştirirken, eşlerin birbirleri üzerinde kurdukları egemenlikten en çok çocukların etkilendiğine dikkati çekti. "Eşlerin anlaşmaması normaldir fakat bu durumun çocuğa yansıması çocukların sessiz çığlık atmalarına neden olmaktadır" diyen Güzel, "Ailedeki huzurun sağlanması için öncelikle karşılıklı anlayışın sağlanması ve kadına yönelik şiddetle ilgili eğitimlerim yaygınlaştırılması gerekmektedir" diye konuştu.