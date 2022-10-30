Diyarbakır'da AVM'de 'dart' keyfi

Diyarbakır’da özel bir AVM'de 29 Ekim’e özel dart turnuvası organize edildi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ortaklığında düzenlenen resmi dart turnuvasında AVM ziyaretçileri keyif dolu anlar yaşadı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın buluşma noktası haline gelen Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik 2 gün süren Dart Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ortaklığındaki resmi turnuvaya yoğun ilgi oldu.

Turnuvaya her yaştan vatandaşların katılım sağlaması büyük rekabet oluştururken yoğun ilgi gören turnuva iki gün süreyle devam etti.

Start verilen turnuvada galipler federasyon ekipleri tarafından açıklandı.

İki gün süren turnuvanın sonunda 1. olan iki kişiye 2. olan iki kişiye ve 3. olan iki kişiye, belirli tutarlarda alışveriş merkezinde geçerli hediye çekleri takdim edildi.