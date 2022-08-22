Son Dakika
Diyarbakır'da 26 başlı ayçiçeği şaşırttı!
YAŞAM 22.08.2022, 16:45
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çiftçi bir vatandaşın bahçesinde ektiği ayçiçeklerinden biri 26 baş tutunca Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmanın heyecanını yaşıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan çiftçi Abdulkadir Deniz, okuduğu haberlerde 13 ve 18 başlıklı ayçiçeği haberlerini gördüğünü söyledi.
Bunun üzerine bahçesinde çok başlı ayçiçeği olduğunu ve saydığında 26 başlı olduğunu gördüğünü berlirterek, “O haberler dikkatimi çekti ve bahçedeki ayçiçeğini saydım 26 başlıklı olduğunu gördüm. Biz neden Guinness’e aday olmayalım diye düşündüm” diye konuştu.
27
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Ağustos 2022
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|3
|7
|2. Beşiktaş
|3
|7
|3. Gaziantep FK
|3
|7
|4. Adana Demirspor
|2
|6
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Trabzonspor
|3
|6
|9. Konyaspor
|3
|5
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Alanyaspor
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|1
|1
|13. Altınordu
|2
|1
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. M. United
|2
|0
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Valencia
|2
|3
|10. Real Sociedad
|2
|3
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü