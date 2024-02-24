Diyarbakır çocukları tarih yazdı
Diyarbakır Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen “Tarih Yazan Çocuklar” projesi devam ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakırlı çocukların sanal ve sahte kahramanlar yerine tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede kitaplardan etkinliklere, mektuplardan tiyatro gösterimlerine kadar birçok çalışma yer alıyor.
Proje kapsamında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde yer alan Raif Türk İlkokulunda öğrencilere, tarihteki başarıları ve tecrübeleriyle topluma mal olmuş önemli şahsiyetlerin hayatlarının yer aldığı 100 kitaplık “Tarih Yazan Çocuklar” serisi belirlenen plan doğrultusunda okutuldu.
Okul tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikle çocuklar, hayatını okudukları kahramanların karakterlerine bürünüp canlandırmalar yaparak hem öğrendiklerini sergiledi hem de eğlenceli vakit geçirdi.
Etkinlik, çocukların hocalarıyla birlikte toplu resim çekiminin ardından sona erdi.
Nasrettin Hocayı canlandıran dördüncü sınıf öğrencisi Ali Emre Bayer, güzel bir etkinlik geçirdiklerini söyledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|69
|2. Fenerbahçe
|26
|67
|3. Trabzonspor
|26
|43
|4. Beşiktaş
|26
|43
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Rizespor
|27
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
|26
|33
|10. Samsunspor
|27
|33
|11. A.Demirspor
|26
|32
|12. Ankaragücü
|27
|32
|13. Kayserispor
|27
|32
|14. Hatayspor
|26
|29
|15. Alanyaspor
|26
|29
|16. Karagümrük
|26
|28
|17. Gaziantep FK
|26
|28
|18. Pendikspor
|26
|26
|19. Konyaspor
|26
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|23
|55
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|23
|42
|5. Sakaryaspor
|23
|40
|6. Bandırmaspor
|24
|37
|7. Boluspor
|23
|36
|8. Ahlatçı Çorum FK
|23
|35
|9. Gençlerbirliği
|23
|33
|10. Erzurumspor
|23
|30
|11. Keçiörengücü
|23
|29
|12. Ümraniye
|24
|28
|13. Manisa FK
|23
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|24
|15
|18. Giresunspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|26
|60
|2. M.City
|25
|56
|3. Arsenal
|25
|55
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|25
|44
|7. Brighton
|25
|38
|8. Newcastle
|25
|37
|9. West Ham United
|25
|36
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|25
|25
|15. Crystal Palace
|25
|25
|16. Nottingham Forest
|25
|24
|17. Everton
|25
|20
|18. Luton Town
|25
|20
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|25
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|25
|49
|6. Real Sociedad
|26
|40
|7. Real Betis
|25
|39
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Villarreal
|26
|29
|13. Deportivo Alaves
|25
|28
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|25
|24
|16. Mallorca
|25
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
|8