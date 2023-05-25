Diyarbakır Çocuk Hastalıkları'ndan kalp ve damar farkındalığı

Diyarbakır’da Kalp ve Damar Hastalıklarından korunmak için sağlık emekçileri tarafından farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görevli doktor ve sağlık çalışanları tarafından Kalp ve Damar Hastalıklarından korunmak için stant kuruldu.

Hastanede kurulan stantta Kalp ve Damar Hastalıklarından korunmak için hastaneye gelen vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Standı ziyaret eden Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Serhat Samancı standı gezip bilgi aldı.

Sağlık çalışanları standı ziyaret eden çevredeki vatandaşlara Kalp ve Damar Hastalıklarından korunmak için 18 yaşını geçen her birey yılda en az bir kez, hipertansiyon tanısı almış erişkinlerin ise sıklıkla kan basıncı ölçülmeleri gerektiğini belirtti.