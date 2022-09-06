Diyarbakır Bağlar'da kursiyerler hatmetti

Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle belediyenin Kadın Ve Aile Müdürlüğü bünyesinde açılan Kur'anı Kerim Kursu'na katılan çocuklar 7 aylık eğitim programı ile Kur'an-ı Kerim'i hatmetme başarısını gösterdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eğitimin gelişmesi için mesleki beceri ve okumaya yönelik kursları hayata geçirmesiyle öne çıkan Bağlar Belediyesi, 7 ayda 150 Kur'an-ı Kerim bülbülü yetiştirdi.Eğitimleri başarıyla tamamlayan çocukların başarısı gururlandırdı.

"Kur'anı Kerim öğreniyorum " parolasıyla başlayan eğitim ve öğretim süreci, "Kur'anı Kerim'i hatmettim. Dinimi çok seviyorum " sloganıyla tamamlandı.

Kur'anı Kerim'i hatmeden çocuklara "Kur'anı Kerim'i hatmettim" rozetleri takıldı.

Annesiyle birlikte katıldığı kursta 150 öğrenci arasında birinci olan 12 yaşındaki Ahmet Enes Çınar, büyük bir gurur tablosuna imza attı.

12 yaşındaki Ahmet Enes Çınar, kursa katılan öğrenciler arasında düzenlenen seviye ölçme sınavında 95 puan alarak birinci oldu , 38 yaşındaki anne Şaristan Çınar da oğluyla beraber Kur'anı Kerim'i öğrenerek bu başarıya ortak oldu. Sınavda birinci olan Ahmet Enes Çınar'a rahle hediye edildi.

ANNE-OĞULUN GURURLANDIRAN TABLOSU

Böyle bir imkanı sağladığı için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür eden Ahmet Enes Çınar, "Hocalarımız da çok emek verdi. Annemle beraber öğrenmek tarif edilemez bir duygu. Benim için çok güzel oldu. İnşallah ben de insanlara dinimizi ve Kur'an-ı Kerim'i öğretirim" ifadeleriyle mutluluğunu paylaştı.

Oğlunun kendisinden daha azimli ve başarılı olduğunu aktaran anne Şaristan Çınar ise, oğlunun heyecanının ve öğrenme isteğinin kendisini de motive ettiğini belirterek, "Belediye çok güzel bir hizmet verdi. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve emek veren hocalardan Allah razı olsun" dedi.

Kurs hocası Sıddıka Duran, 7 ay boyunca büyük bir emek verdiklerini dile getirerek, çocukların bu süreçte Kur'an-ı Kerim'i başarıyla hatmetme oranının yüzde 80'e ulaştığının altını çizdi. Çok başarılı öğrenciler yetiştiğini kaydeden Duran, güzel hizmetlerin devam etmesini diledi.