Diyarbakır Bağlar'da konservatuvarlı öğrencilerden üstün başarı

Diyarbakır Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ilk kez geçen yıl faaliyete giren Konservatuvar Hazırlık Kurslarına katılan 22 öğrencinin tamamı Türkiye genelindeki üniversitelere yerleşirken, bu yılki kurslara da katılım sayısı da 22’den 40’a yükseldi.

Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde açık alanda yürütülen çalışmalara yoğun ilgi gösteren Konservatuvar Hazırlık Kursları öğrencileri hem sınavlar için eğitim alırken, hem de eğlenerek yaz döneminde güzel vakit geçiriyor.

Bağlar Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle 2021 yılında faaliyet göstermeye başlayan konservatuvar hazırlık kursu, yeni dönemde bir önceki döneme göre yüzde yüz öğrenci artışıyla devam ediyor.

Ayşe Şan Parkı’ndaki hazırlık kursunu ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerin çalışmasını ilgiyle takip etti. Eşi Dürdane Beyoğlu ile kurs çalışmalarını ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerin ilgisi ve alkışlarıyla karşılandı.

Başkan Beyoğlu, oluşan bu güzel ortamdan oldukça memnun olduklarını belirterek, gençlere olan desteğin çeşitli başlıklar altında devam edeceğini söyledi.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün de destek verdiği çalışmalarda eğitmenler Necat Muzafferoğlu ve Ahmet Erdem, öğrencileri müfredat ve sistemine göre hazırladıklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerine vurgu yaparak, geçen yıl ortaya konulan başarının bu yıl tekrarlanacağına inandığını kaydetti.

Öğrencilerin çalışmalarını ve gösterilerini izleyen Başkan Beyoğlu, yaşadıkları heyecana ortak oldu. Öğrenciler, üzerinde “Bizi Sevgimiz Bağlar” yazılı olan tabloyu hediye ederek Beyoğlu’na teşekkür etti.