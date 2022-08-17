Diyarbakır Bağlar'da 55 öğrencinin üniverisite hayali gerçekleşti

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi’nin 2019 yılında hizmete açtığı ücretsiz eğitim merkezi, üniversite adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarına bu merkezde eğitim alan 55 öğrenci aralarında İstanbul’un da bulunduğu üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üniversiteye hazırlanmak için yeterli maddi imkanı olmayanların önünü açmaya devam eden yerel belediye modern imkanlarıyla göz kamaştıran eğitim merkezinde yeni dönem kayıtlarını da başlattı.

Bağlar Belediyesi, eğitim için sunduğu imkanlarla maddi koşulları özel kurslara elverişli olmayan öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmaya devam ediyor.

3.5 yıl önce Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle modernize edilerek ücretsiz olarak öğrencilere eğitim imkanı sunan eğitim merkezinde bu yıl eğitim alan öğrencilerden 55’i Yüksek Öğretim Kurumları’na yerleşti. ÖSYM tarafından geçen hafta açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre merkezde eğitim alan öğrenciler hedefledikleri bölümlere yerleşti. Tıp,matematik öğretmenliği,Türkçe öğretmenliği, gastronomi, hemşirelik, inşaat teknolojisi, tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, kadastro, harita mühendisliği, ilahiyat, laboratuvar teknolojisi, sosyal bilgiler öğretmenliği, felsefe öğretmenliği,edebiyat, tarih, diyetisyenlik, okul öncesi öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği,sosyoloji, anestezi, sağlık yönetimi gibi bölümlere yerleşen öğrenciler, sunulan imkanların başarılı olmalarında belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.ç

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve emeği olan eğitim ve idari kadroya teşekkür etti.

Maddi imkanı elverişli olmadığı için özel kurslara gidemeyen öğrencilere her türlü desteği ve katkıyı sunduklarını belirten Başkan Beyoğlu, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir çok gencin üniversite hayallerine kavuşmasına vesile oldukları için büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi. Yeni dönem kayıtlarının başladığını ve 30 Ağustos’a kadar devam edeceğini açıklayan Beyoğlu, yeni dönemde de kalınan yerden devam edeceklerini söyledi.