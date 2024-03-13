Diyaliz hastası vatandaş şifayı izlediği haber ile buldu

Televizyonda gördüğü başarılı böbrek nakli haberi sayesinde Ordu’dan Bursa’ya gelerek Bursa Şehir Hastanesi’ne başvuran 56 yaşındaki diyaliz hastası Duran Şahin, kısa sürede böbrek nakli olarak hayata tutundu.

BURSA ( İGFA) - Kocaeli’nde ikamet eden ve 6 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Duran Şahin’in hayatı, tatil için gittiği memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesinde rastladığı bir televizyon haberi ile değişti. Bir televizyon kanalında Bursa Şehir Hastanesi’nde başarılı böbrek nakillerinin gerçekleştirildiğini gören Şahin, nakil umuduyla Bursa’ya geldi. Bursa Şehir Hastanesi’nde gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra nakil için sıraya alınan Şahin’e 6 ay sonra müjdeli haber geldi. Uygun donör bulunan Şahin’e başarılı bir operasyon ile böbrek nakli gerçekleştirildi.

Televizyonda gördüğü haberden yola çıkarak sağlığına kavuştuğunu belirten hasta Duran Şahin, “Bir akşam televizyonda bir haber izledim. Bir kadın konuşuyordu. ‘Ben Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurdum. 2 ayda çıktı ve sağlığıma kavuştum.’ diyordu. Bende o zaman dedim ki Bursa Şehir Hastanesi’ne gideyim ve başvuruda bulunayım. Geldim ve bütün tetkiklerimi yaptılar. Nakil için uygun olduğum söylendi. 6 ay sonra beni aradılar ve dediler ki ‘Sana nakil çıktı’. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, personelimiz bize iyi geldiler. Allah herkesten razı olsun. Herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

BİR YILDA 11 BÖBREK NAKLİ

Şahin’e nakli gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geylan ise, Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği olarak son bir yılda 11 tane başarılı operasyon yaptıklarının bilgisini verdi. Ekip olarak başarılı işlere imza attıklarını belirten Op. Dr. Geylan, “Birbirimizin eksiklerini tamamlayan iyi bir ekip olarak iyi işler yapmaya devam edeceğiz. Ben servisteki hemşiremizden ameliyathanedeki hemşire ve personelimize, hastalarımızı takip eden hekim arkadaşlarıma ve cerrahi alanında bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İdaremize de bu anlamda bize desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Organ bağışı konusunda da 2024 yılı iyi başladı. Bu senenin organ bağışı ve kadavra konusunda iyi bir yıl olması için temennide bulunuyorum” dedi.

YENİ YILA HIZLI GİRİŞ

Hastanın kontrol sürecini takip eden Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Suat Akgür ise “Geçen yıl tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa bölgesinde de donör bağışında sıkıntılı bir süreç yaşandı. Fakat bu yıla gayet iyi bir şekilde giriş yaptık. Bu şekilde 2 tane kadavradan donörümüz oldu. Hatta bugün belki bir nakil daha gerçekleştirebileceğiz. Bu konuda Bursa Şehir Hastanesi olarak ileride başı çeken kurumlardan biri olacağımızı düşünüyoruz. Hem organ nakil ekibimiz hem de koordinatör ekibimiz bu konuda elinden geleni fazlasıyla yapmakta. İnşallah bu nakil sayılarımızı artırarak yola devam edeceğiz” diye konuştu.