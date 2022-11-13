Diyabet farkındalığına 'şekersiz tatlı hayat' klibi

Diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla rap sanatçısı Anıl Kasarcı ve Devlet Opera sanatçısı Özlem Abacı tarafından şarkı hazırlandı.İSTANBUL (İGFA) - 118Y LIONS Anadolu Yakası Federasyonu ve Türkiye Diyabet Vakfı arasında gerçekleştirilen protokol doğrultusunda, 2022 – 2023 hizmet döneminde, toplumda diyabet farkındalığını arttırmak ve eğitim vermek amaçlı bir projeye imza atıldı.

Ulaşılabilen her yerde diyabet farkındalığı ve eğitimini amaçlayan ve "Şekersiz Tatlı Hayat" ismiyle hayata geçen projenin hedef kitlesi tüm toplum, anahtar kelimesi sağlıklı yaşam, alt mesajı ‘’diyabeti fark et, korunarak sağlıklı yaşa’’ olarak açıklandı.

Diyabet konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla muhtarlıklarla, okullarla da iş birliği yapılacak olan proje, LIONS 118 Y tarafından Türkiye Diyabet Vakfı’na bağışlanan eğitim aracı kullanılarak, eğitmen doktorlar tarafından mahallelerde , belediyelere ait kültür merkezlerinde eğitim programları düzenlenecek. Projeye gönüllü olarak katılan sanatçılarla programlar renklenecek.

Proje kapsamında yerleştirilecek billboardlara eklenen QR kodu okutulduğunda, YouTube üzerinden diyabet eğitimlerine ulaşabilme imkanı yakalanacak.

Türkiye Diyabet Vakfı ortaklığında Lions 118 Y Diyabet Hedef Lideri Dr Nur Topçu, komite başkanları Eli Ece ve Yusuf Bahar tarafından yürütülen projeye, Ahenk Labratuarları, The Lega Solutions, Zibziart, ETA İnşaat, Lifezone sponsorluklarıyla destek veriyor.

PROJEYE ÖZEL ŞARKI

Projenin duyurulması ve bu sayede farkındalığı arttırmak amacıyla rap sanatçısı Anıl Kasarcı ve Devlet Opera sanatçısı Özlem Abacı tarafından hazırlanan, prodüksiyonunu Buğra Atmaca'nın yaptığı şarkı eşliğinde bir video da hazırlandı. Hem gençlerde hem ileri yaşta sağlıklı yaşam bilincini arttırmak, diyabeti kontrol edip fark ettirmeyi amaçlayan video ile milyonlara ulaşılması hedefleniyor.