DİSMEK’te usta aşçılar yetişiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK) aşçılık atölyesindeki kursiyerler, usta aşçı olmak için eğitim alıyor.DİYARBAKIR (İGFA) Diyarbakır Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca kentte istihdamı artırma ve farklı iş kollarına kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla açılan kurslarda eğitimler devam ediyor.

DİSMEK bünyesinde açılan aşçılık ve pastacılık kursuna katılan kursiyerler, yöresel ve dünya mutfağı lezzetlerini öğrenme fırsatı buluyor.

Uzun bir eğitimden geçen kursiyerler, Halk Eğitim onaylı "aşçı yardımcılığı" ve "aşçılık" belgeleriyle gıda ve yemek sektöründe istihdam imkanı bulabilecek.

"Hıllorik Aşı" da "Cordon Bleu” da öğreniyorlar

Kursiyerler, arasında “Diyarbakır Çağla Eşkenesi”, “Hıllorik Aşı”, “Kayseri Yağlaması” Karadeniz Mutfağından “Hamsi Kuşu” İngiliz mutfağına ait “Beef Wellington”, Fransız mutfağından “Cordon Bleu” Ortadoğu mutfağından “Falafel” gibi farklı kültürlere ait lezzetleri öğreniyor.

Eğitmen Seyhan Burakçı, 7’den 70’e her kesimden insanın kursa ilgi gösterdiğini aktardı.

Burakçı, “Aşçılık kurslarının en önemli amacı unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatları gün yüzüne çıkarmaktır.” dedi.

Eğitmen Zümrüt Bıçkın, kursun mesleki uzmanlaşmanın yanı sıra hobi amacı taşıdığını da ifade etti.