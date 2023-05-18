DİSKİ TOKİ’nin alt yapı projesini masaya yatırdı

DİSKİ Genel Müdürlüğü, 6-7 Şubat depremden etkilenen vatandaşlar için Bağlar İlçesi Oğlaklı Mahallesinde inşa edilecek yeni TOKİ konutlarının yeni içme suyu ve kanalizasyon hattını gerçekleştireceği projeyi toplantıyla masaya yatırdı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - 6-7 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Oğlaklı mahallesinde TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından toplamda 20 bin konut yaptıracak.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekare içinde yer alan ilçeler ve kırsal mahallelere kaliteli içme suyu teminini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İçme suyu proje bu bölgede yaşayacak olan 100 bin nüfusun ihtiyaç duyulan 200 lt/s içmesuyu ve 460 lt/s olarak öngörüldüğüne dikkati çeken DİSKİ, içme suyu kaynağı ile atık su ve yağmur suyu deşarjları ile ilgili toplantı yaptı. Atıksuların paket arıtma tesisi ile çözüleceği kararlaştırıldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'nin önderliğinde yapılan toplantıya İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak da katıldı.

Toplantı ile ilgili bilgi veren Tutşi, Oğlaklı Mahallesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinde içme suyu ihtiyacını 2055’ye kadar karşılamayı planladıklarını kaydetti.