DİSK Gıda-İş'ten 'ırkçı saldırılara' tepki

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan imzasıyla yapılan açıklamada deprem bölgelerinde göçmenlere yönelik yaşanan ırkçı saldırılara tepki gösterildi.ANKARA (İGFA) - DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası deprem bölgelerinde göçmenlere yönelik yaşanan ırkçı saldırılara ilişkin, “Mültecilerin üzerinden eliniz çekin” başlığıyla açıklama yaptı.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan imzasıyla yapılan açıklamada, “Daha ulaşılamayan, hiç dokunulmayan enkazlar var. On binlerce canımız enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Ülkeyi yönetenler yıllardır geliyorum diyen deprem karşısında önlem almadıkları gibi, deprem enkazlarına müdahale etmede, yardımların ulaşmasında ne yazık ki gerekenler yapılmıyor. Yaşanan ölümler, yıkımlar karşısında görevlerini yapamayan iktidar ve kimi burjuva partileri ve siyasetçileri göçmenleri hedef göstermeye başladılar. Göçmenlerin yağma yaptıkları, ölülerin üzerinden ziynet eşyası çaldıkları, dükkânları yağmaladıkları, sınırları geçerek Türkiye’ye yığınak yaptıklarına dair haberler yayıyorlar. Irkçı, şoven ve milliyetçi duyguları kışkırtarak göçmenleri hedef göstererek linç girişimleri provaları yapıyorlar. Bu anlayış ve yaklaşımlar, ülkemizdeki göçmenlerin yaşamını güvensiz hale getiriyor” denildi.

“BARIŞ VE KARDEŞLİĞİ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Göçmenlerin ziynet eşyası çaldıkları, evleri ve dükkânları soyduklarının yalan olduğu belirtilen açıklamada, “Deprem bölgesinde yapmış olduğumuz gözlemler ve gelen bilgiler göçmenlerin yurttaşlarımızın yaşadığı sorunların aynısını yaşadıkları gerçeğidir. Ve göçmenler aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına katılarak ayrım yapmadan bir canlıyı kurtarmak için canla başla çalıştıklarıdır. Yaşanan bunca acılar içinde göçmenleri hedef göstererek, ırkçı ve şoven söylemlerle provokasyon yaratmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.