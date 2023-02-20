DİSK Genel İş Trakya Şubesi'nde 'Şen' güven
DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanlığı’na yeniden Salim şen seçildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DİSK Genel İş Trakya Şubesi 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı Edirne’de gerçekleştirildi.
DİSK Genel İş Sendikası Araştırma Daire Başkanı Nevzat Karataş'ın divan başkanlığındaki genel kurula 215 delegeden 206’sı katlım sağladı.
Gündem maddeleri sonrasında Salim Şen ve Salim Tuna başkanlığındaki iki listenin yarıştığı genel kurulda, kullanılan 206 oyun 129’unu alan Salim Şen yeniden Şube Başkanlığı’na seçilirken, Salim Tuna 77 oyda kaldı.
Salim Şen başkanlığındaki DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanlığı yönetimine Caner Makasçı, Barış Güne, Tarık Tüzyılmaz ve Levent Tosun seçilirken; Kamil Tunca, Onur Lüleciler, Göksel Aykut, Mehmet Kısa ve Cihan Gelgeç denetim kuruluna seçildi.
Yeni dönemde Disiplin Kurulu; Kadir Karadağ, Turan Doruk Özdemir, Selçuk Gümüşay, Hasan Yavaş ve Aybüke Dinçsay'dan oluştu.
6 kişilik Üst Kurul'da ise, Salim Şen, Caner Makasçı, Barış Güne, Murat Karavil, Selçuk Gümüşay ve Recep Rusçuklu yer aldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9