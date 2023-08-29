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DİSK Genel-İş Trakya'da görev değişikliği
YAŞAM 29.08.2023, 11:07
DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanlığı’na Caner Makasçı getirildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen’in Genel İş Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından, Trakya DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanlığı’na Genel Sekreter olarak görev yapan Caner Makasçı getirildi.
Öte yandan DİSK Genel İş Trakya Şube Sekreterliği’ne Barış Güne, DİSK Genel İş Trakya Şubesi Mali Saymanlığı’na DİSK Genel İl Keşan İşyeri Temsilcisi Kamil Tunca, DİSK Genel İş Keşan İşyeri Baş Temsilciliği’ne Murat Karavil ve temsilciliğe de Nedim Beyazateş getirildi.
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