Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen vefat etti

Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen, 95 yaşında hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) - 1949 –1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan, Dışişleri eski bakanlarından, eski Müsteşar, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde (New York ve Cenevre) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Türkiye'yi temsil eden İlter Türkmen hayatını kaybetti.

Türkmen'in vefat haberini Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bakanlıktan yayımlanan taziye mesajında, "Merhum Bakanımızın cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1544631054002184192