Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan geleceğin diplomatlarına tecrübe paylaşımı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türk milletinin dış politika, dünya görüşü ve vizyon konusunda birçok ülkeden daha ileri konumda olduğunu belirterek, “Dış politika ne sadece Dışişleri Bakanlığının ne sadece bir kurumun ne de sadece bir liderin veya bir partinin işi, bütün milletimizin ihtimam göstermesi gereken bir alandır” dedi.ANKARA (İGFA) - Mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından Aziz Köklü Salonu’nda düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Geçmişten Geleceğe” başlıklı etkinliğin açılışında, çoğunluğu Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okuyan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Okul ve meslek hayatından kesitler anlatan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükeçi Ahmet Yıldız, geleceğin diplomatlarına, meslek hayatlarında kendilerine rehberlik edecek tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasına, mezun olduğu fakültede dış politikayı anlatacağı için karışık duygular içerisinde olduğunu belirterek başlayan Yıldız, eğitim hayatına ilişkin bilgiler verdi. İlk ve ortaokulu bir köy okulunda okuduktan sonra, o zamanki terör olayları nedeniyle ortaokul ve lise arasında 5 yıl ara verdiğini anlatan Yıldız, Türk diplomatlara yönelik ASALA terörü sebebiyle lise 2. sınıfta diplomat olmaya karar verdiğini söyledi.

“DÜNYADAKİ GİDİŞATTAN KOPARSANIZ DOĞRU KARARI ALMANIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Dış politikanın hem dünyayı hem de içeriyi sürekli izlemeyi gerektirdiğinin altını çizen Yıldız, “Dış politikayı oluştururken mutlaka milletimizin iradesinin, siyasi aktörlerin tercihlerinin dikkate alınması gerekiyor ama esas olan dünyadaki gidişatı izlemek. Dünyadaki gidişattan koparsanız doğru kararı almanız mümkün değil” diye konuştu.

Türkiye’nin dış politikada bugün ulaştığı konuma da dikkati çeken Yıldız, “1988’de mezun olduğumuzda, günün birinde Libya’da oyun kurucu olacağımızı, düzen kurucu olacağımızı düşünemezdik. Libya gibi bir yerde şu anda hakikaten hem askerimiz hem diplomatımız hem diğer kurumlarımız ülkenin temel sigortasıdır” dedi.

Öğrencilere uluslararası hukuk konusunda kendilerini çok iyi yetiştirmeleri ve geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldız, “Uluslararası hukuku iyi bilmeden dış politikada başarılı olmak mümkün değil” diye konuştu.