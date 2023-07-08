Son Dakika

Dirençli kent için 22 bin test

YAŞAM 08.07.2023, 08:30
Dirençli kent için 22 bin test

Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapı envanteriyle beraber fayların incelendiği depremsellik ve zemin araştırmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’de kurduğu yapı ve zemin laboratuvarında ise Türkiye’de ilk kez uygulanan deneyler yapılıyor.İZMİR (İGFA) - Bornova’dan başlatılan zemin araştırması kapsamında sahadan alınan numuneleri inceleyen uzmanlar, ilçenin zemin profilini belirlemeye yönelik bilimsel veriler elde etmeye başladı. Uluslararası standartlarda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne dek 22 bin test yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin olası afetlerden en az hasarla etkilenmesi ve güvenli yapılaşmaya uygun alanların belirlenmesi için başlattığı deprem araştırmaları ve risk azaltma projeleri sürüyor. Karada ve denizde fayların incelendiği depremsellik araştırması ve yapı envanteri çalışmasının yanı sıra, Bornova’dan başlatılan zemin araştırması da devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’de kurduğu yapı ve zemin laboratuvarında da zemin araştırmasıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Beton, kaya ve zemin incelemelerinde ihtiyaç duyulan 50 ayrı deney ve test yapılabilen Egeşehir Laboratuvarı’nda, Bornova’nın jeolojik yapısı araştırılıyor. Sahadan gelen numuneleri inceleyen ekip 22 bin test yaptı. Veriler, uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra kesin sonuçlar elde edilmiş olacak. Sonuçlar, Bornova’nın jeolojik yapısını ortaya çıkaracak. Ayrıca yeni yapılacak yapıların tasarım parametreleri için de rehber niteliğinde olacak. 
  Numuneler detaylı olarak inceleniyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Afet Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan jeoloji mühendisi Ercüment Aysert, çalışmalar hakkında şunları söyledi: “İzmir genelinde sahadan sondajlarla aldığımız numunelerin jeolojik verilerini elde etmek için burada analizler yapıyoruz. Zemin koşulları, zeminin dayanımları, depreme karşı verdiği tepkilerle ilgili sonuçlar elde ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi araştırmaları kendi laboratuvarında yaptığı için detaylı, güvenilir, şeffaf ve daha kapsamlı veriler elde edebiliyoruz. Zemin parametrelerinin belirlenmesi amacıyla farklı testlerin yanı sıra kaya ortamların parametrelerini belirlemek için de farklı deneylerden faydalanıyoruz.”
  Hayat kurtaran analizler Ercüment Aysert, “Zemin dayanımını ölçmek için tek eksenli cihazda basınç uygulayarak sondaj yaparak aldığımız karot numunelerinin hangi seviyelerde kırılacağını test ediyoruz. Yaptığımız deney sonucunda da o zeminde nasıl bir bina yapılması, kaç katlı yapılması, depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi gerektiği sonucunu çıkarıyoruz. Zemin sınıfında aldığımız örneğin kil numuneleri ile farklı bir test uyguluyoruz. Bunda da zemindeki sıvılaşma riskini, sıvılaşmanın seviyesini belirliyoruz. Binalar yapılırken dikkat edilmesi gereken bütün testleri burada yapabiliyoruz” dedi.
  Önemli deneylerle kaliteli sonuçlar elde ediliyor Zemin Kaya Bölüm Yöneticisi Gökçe Nazlı Kalbaz, Bornova’nın zemin profilini değerlendirmek için deneyler yaptıklarını, bu sayede bilimsel verilerin elde edileceğini söyledi. İlçede belirli lokasyonlardan sondaj aracılığıyla numunelerin alındığını anımsatan Nazlı Kalbaz, “Burada yaptığımız en önemli çalışma, dinamik yüklemeler altında yaptığımız deneyler. Türkiye’de ilk diyebiliriz. Rezonant kolon, bender element deneyleri ile birlikte özellikle deprem etkisi altında kalan zeminlerin, dinamik etkilere maruz kaldıkları zaman nasıl davranış gösterdiklerini inceliyoruz” dedi.
Beton Zemin Kaya Teknik Elemanı Süleyman Kutlu Kılınç da sahadan alınan numunelerden biri olan kayanın dayanıklılığını, yaptıkları testlerle ortaya çıkardıklarını belirtti.
  ARGE çalışmaları yapılıyor Egeşehir Laboratuvarı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde İZENERJİ tarafından yürütülen “Meles Çayı Havzası Yağmur Suyu Hasadı ve Yönetim Projesi” kapsamında ARGE çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca İZENERJİ tarafından yürütülen “Harmandalı Katı Atık Sahası Malzeme Ocağı Araştırma Sondajları” kapsamında bölgede depolama sahalarının jeolojik olarak uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik ARGE çalışmaları yapıldı.

Türkiye’de ilk kez İzmir’de yapılıyor Egeşehir Laboratuvarı’nda Türkiye’de ilk ve tek olarak rezonant kolon, bender element deneyleri yapılıyor. Mühendislik olarak ise konsolidasyon, zeminde tek ve üç eksenli basınç dayanımı, kesme kutusu, kayada makaslama deneyi, kayada üç eksenli basınç dayanımı yapılıyor. Zemin (fiziksel) deneyler ise su içeriği, kıvam limitleri, elek ve hidrometre analizi ile özgül ağırlıktan oluşuyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25