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Dip Çamuru Temizliği Projesi’ne uzmanlardan büyük ilgi

YAŞAM 28.06.2023, 17:15
Dip Çamuru Temizliği Projesi’ne uzmanlardan büyük ilgi

Kocaeli Üniversitesi’nden uzman akademisyenler, Büyükşehir tarafından yürütülen Dip Çamuru Temizliği Projesi’ni yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük çevre projesi olarak adlandırılan ve 2 Mayıs’ta gerçekleşen program ile ilk çamur çekiminin yapıldığı İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesine akademisyenler büyük ilgi gösteriyor.  İzmit Körfezi Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmetinin bilimsel çalışmaların ürünü olması nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenler Dip Çamuru Temizleme Şantiye alanını inceledi. Öğretim üyeleri ilk olarak dip çamuru temizliğinin yapıldığı alana gelerek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda akademisyenlere susuzlaştırma işlemi ve ilgili tüm proses aşamaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca gerçekleştirilen toplantıda öğretim üyelerinin susuzlaştırılmış çamurun değerlendirilmesine yönelik katkılarına da başvuruldu. Toplantı sonrasında öğretim üyeleri dozajlama ünitesi ve susuzlaştırma tesisinde teknik incelemeler yaptı.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİNE TAM NOT

İzmit Körfezi’ni dev bir akvaryum haline getirecek İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği projesine 2 Mayıs 2023 tarihinde start verilmişti. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği proje TÜBİTAK ile yürütülmüş ve İstanbul Üniversitesi’nden uzmanlar da çalışmalara destek vermişti. Bilimsel çalışmaların bir ürünü olan proje akademisyenler tarafından ilgi görüyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Recep Kaya Göktaş, Prof. Dr. Ayla Arslan, Prof. Dr. Aykan Kandemir, Prof. Dr. Nevim Genç, Doç. Dr. Esra Can Doğan, Arş. Gör. Elif Durna Pişkin ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül dip çamuru temizliğini yerinde inceledi. Alanında uzman akademisyenlere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve kontrol teşkilatı da eşlik etti.

“İYİ TASARLANMIŞ BİR PROJE”

Marmara Denizi’ne yeniden hayat verecek olan Dip Çamuru Temizliği Projesini inceleyen akademisyenlerden Prof. Dr. Aykan Kandemir, Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin çok gerekli bir çalışma olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kandemir, “Başından beri iyi tasarlanmış ve çevreci bir proje. İzmit Körfezi’nin Doğu tarafı uzun yıllar kirliliğe maruz kaldı. Tabii dipteki çamurun çekilmesi ve yönetilmesi oldukça zor bir iş. Eski haline dönmesi zaman alacaktır fakat yapılan çalışma Körfez’i tekrar canlandıracak” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR TAKDİRE ŞAYAN”

Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ise proje hakkında duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti; “Yapılan çalışmaları yetkili arkadaşlar bize gösterdiler. Uygulamaları yöntem olarak isabetli olarak değerlendiriyorum. Özellikle çıkartılacak çamurun tekrar denize dökülmemesi ve karada bertarafı konusunda önlemlerin alınması bir biyolog olarak beni çok memnun ediyor. Bunun dışında yapılan işlemlerin ekosisteme uygun olması için uğraş verildiğini görüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlılığı takdire şayan. Bu proje bizi ve gelecek nesilleri olumlu etkileyecek.”

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