“Dip Çamuru Temizliği, gurur verici örnek bir proje”

Kocaeli Sanayi Odası Çevre İhtisas üyeleri, Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Dip Çamuru Temizliği projesini incelediKOCAELİ (İGFA) - Avrupa’nın en büyük çevre projelerinden birisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesini farklı kuruluşlar ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Çevre İhtisas Komisyonu üyeleri, Büyükşehir’in Dip Çamuru projesini inceledi. Komisyon üyeleri, “Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu bu proje İzmit Körfezi ile birlikte Marmara’nın da yeniden biyolojik olarak canlanmasına katkıda bulunacak. Kocaeli’de örnek bir çevre projenin hayata geçirilmesi gurur verici” dedi.

ÖNCE SUNUM, SONRA SAHA İNCELEMESİ

Saha incelemesi öncesinde yapılan toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi’nin bütünleşik çevresel yönetimi açısından yapılan çalışmalar ve proje hakkında sunum gerçekleştirdi.

Yine aynı toplantıda KSO Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu yaptığı sunumda komisyon olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sunum ve proje hakkındaki karşılıklı görüş alışverişinden sonra İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’ın da bulunduğu heyet ve KSO komisyon üyeleri dip çamuru şantiye alanında incelemelerde bulundu. Saha incelemesinde komisyon üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.